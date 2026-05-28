Finale Primavera, Fiorentina-Parma è anche Mikolajewski contro Braschi

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Novanta minuti per lo scudetto e una sfida nella sfida destinata a pesare sulla finale tra Fiorentina e Parma Primavera: quella tra i bomber Riccardo Braschi e Daniel Mikolajewski. La Nazione inquadra così la finale di stasera. Il centravanti del Parma, polacco nato in Germania e soprannominato “Zibì” come Boniek, ha segnato 22 gol stagionali e ha già collezionato tre presenze in Serie A con Carlos Cuesta.

Arrivato nel 2022 dal Jaguar Gdańsk, era stato proposto anche alla Fiorentina, che però preferì puntare su Riccardo Braschi. Fiorentino e tifoso viola fin da bambino, cresciuto nel vivaio gigliato dopo gli inizi alla Sestese, Braschi ha realizzato 18 reti nonostante le numerose assenze dovute alle convocazioni in prima squadra. Due percorsi diversi, ma lo stesso obiettivo: decidere la finale scudetto del Viola Park.