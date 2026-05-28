Anche Gosens va ai Mondiali: sarà commentatore per una televisione tedesca

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Robin Gosens ai Mondiali in Stati Uniti, Messico e Canada, ma non da giocatore. L'esterno della Fiorentina sarà infatti uno dei talent dell'emittente tedesca Ard e commenterà così la Coppa del Mondo che inizierà il prossimo 11 giugno. Non si tratta di una novità per il numero 21 viola: Gosens, che conta anche 24 presenze in nazionale tedesca, ha svolto lo stesso ruolo durante Euro2021 ed è stato apprezzato molto dagli spettatori. Così Ard ha deciso di replicare.

"Il mio grande sogno era essere in campo per i Mondiali - ha spiegato Gosens all'emittente - ma poter vivere il torneo come esperto è comunque bellissimo per me. Non vedo l'ora di iniziare. Credo che la Germania possa arrivare fino in fondo, sono un grande fan di questo gruppo". Da quanto emerso, Gosens lavorerà dagli studi di Colonia.