COMUZZO, Non pensavo di giocare così tanto in viola

Intervistato da Sky Sport a pochi minuti dalla partita contro l'Empoli, il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo ha detto: "Speriamo che contro la Lazio possa esser stata una svolta per noi. Veniamo da 3 anni in cui giocavamo con la difesa a quattro e domenica l'abbiamo portata a casa cambiando in corsa. Per me è una sorpresa giocare così tanto ma sono arrivato in ritiro con tanta voglia e il mister mi sta ripagando con la sua fiducia".