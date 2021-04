COMMISSO, Scherza: "Noi Champions, Juve a casa"

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato anche al TgR Rai Toscana dopo la partita contro la Juventus: "Sono contento. Ho ringraziato i tifosi, la squadra e soprattutto Ribery ed Amrabat che erano in Ramadan. L'ho detto: abbiamo fatto 4 punti con la Juve, quindi in Champions andiamo noi e loro a casa. I tifosi non mi piace quando criticano i giocatori perché hanno un cuore e ce l'hanno messa tutta. Stiamo vicini ai ragazzi e andiamo avanti".