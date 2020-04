CINCOTTA, I miei consigli e un fioretto. Commisso....

Il tecnico dell'ACF Women Antonio Cincotta ha spiegato come vive questo momento di quarantena, in maniera simpatica, tra suggerimenti e fioretti, al sito ufficiale viola: "Non si possono fare cose straordinarie e da allenatori la cosa migliore è sostenere il lavoro dei dottori e dei medici, lo faccio io ed anche le mie giocatrici. La cosa più bella è sentirle e sapere come stanno, chiamarle in video chat ed essere presente in video chat durante gli allenamenti. Suggerimenti? Molly's Game come film, storia di sport e fatalismo perché un cm nello sport tutto può cambiare tutto. Il libro è "il punto vincente" di Djokovic, ho iniziato a leggerlo qualche giorno fa e racconta di quanto sia importante per tutti l'alimentazione, tema d'attualità visto che dobbiamo stare a casa. Come musica Consiglio "All songs" degli Abba, una delle mie bando preferite. E come canzone singola è la canzone dei Gemelli Diversi. Commisso? Ho ricevuto sabato la sua chiamata, si è informato sulla squadra femminile e mi ha suggerito di continuare a incoraggiarle e lo ringrazio di questo e della donazione voluta. Percorso fatto? L'affetto per la viola si vede anche a casa, con un salotto viola. Sono arrivato quattro anni con bacheca vuota ma ora è piena anche se non abbiamo la pancia vuota e il merito di questi anni di protagonismo è merito di tutti quelli che ci lavorano. Il mio fioretto? Non taglierò la barba finché non finirà tutto perciò spero di non diventare babbo natale".