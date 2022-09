CHRISTILLIN A RFV, Bella l'ACF in Europa. Oggi...

Evelina Christillin, membro UEFA nel consiglio della FIFA, presidente della Fondazione Museo Egizio di Torino e nota tifosa della Juventus, è intervenuta oggi a Radio Firenzeviola per commentare la partita di oggi: "La sconfitta con l'Udinese è stata inattesa e deludente. Con il Napoli l'ho vista ed è stato un pareggio onorevole. Oggi c'è l'incognita Jovic, per noi torna Di Maria e c'è Kostic anche se Vlahovic forse partirà dalla panchina. Ricordo ancora le partite dopo la cessione, non sono state molto esaltanti e avendo anche l'impegno con il Paris Saint-Germain può darsi che riposi. C'è da dire che Perin non ha ancora preso gol. Noi siamo già distanti dalla vetta e non vogliamo perdere altri punti".

Cosa aspettarsi dalla Juventus?

"Vediamo un po' perché dietro stiamo un po' riparati. Spero che a centrocampo e in attacco si veda qualcosa di più perché contro lo Spezia è stata una brutta partita. Ok la storia del corto muso, però a volte ci si diverte poco perché la squadra ha potenzialità ma gioca male. Il problema continua a rimanere il centrocampo, a Vlahovic arrivano troppi pochi palloni".

La Juventus pensa alla Champions?

"Sicuramente andare a Parigi a giocare al Parco dei Principi è tanta roba, magari vedremo qualcosa di meglio rispetto allo Spezia".

Come ha visto la Fiorentina in Europa?

"Lo dico sinceramente: per me che lavoro anche nella FIFA, vedere la città di Firenze e la Fiorentina tornare nell'alveo internazionale è molto bello. Anche perché si parla di un club che ha tradizione importante. E che poi ci sia una persona fisica come Rocco Commisso mi piace, la Fiorentina è in buone mani".

La partita di oggi?

"Che vinca il migliore".