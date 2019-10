CHIESA, Sanzione di 2000 euro per la simulazione

Arriva la sanzione, anche se solamente pecuniaria, per Federico Chiesa, punito ieri sera con l'ammonizione dall'arbitro Calvarese durante la partita tra Brescia e Fiorentina, per aver simulato un contatto falloso in area di rigore. Ecco quanto si legge sul comunicato:

"AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (SECONDA SANZIONE)

CHIESA Federico (Fiorentina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria".