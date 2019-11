CASTRO, Esordio? Lo dedico alla mia famiglia

Dopo il successo sulla Bosnia, Gaetano Castrovilli ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il match contro la Bosnia: "Sono felicissimo e tanto orgoglioso. Questo debutto lo dedico alla mia famiglia perché se lo merita".

Le tue ambizioni? "Prima di tutto continuare a far bene per me stesso e per il club".

Difficile mantenere l’equilibrio visto il salto compiuto? "La mia famiglia mi ha dato valori importanti e penso di mantenerli. Sarò sempre umile e darò tutto sul campo".