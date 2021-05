CASINI, La sospensiva sul Viola Park? Io ho fiducia

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, ha parlato a Italia 7 in vista della decisione del 19 maggio legata alla sospensiva cautelare dei lavori al Viola Park dopo il ricorso presentato da Italia Nostra: "Il centro sportivo della Fiorentina è una rarità assoluta, prende spunto dal Tottenham e non solo: prossimamente verranno a vederlo qui a Bagno a Ripoli. Arriverà una decisione in base alla documentazione, alle memorie presentate e ai fatti. Sono fiducioso perché so che il percorso è stato assolutamente rigoroso e attento, seguendo l'iter che la legge prevede. Per quanto mi riguarda trovo il ricorso molto ideologico e poco concreto. Non è vero che in ambito extraurbano non si possano eseguire interventi, la legge regionale parla chiaro".