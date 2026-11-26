Capparella e il 1° posto dell'Under-18: "Gruppo super. Ma la stagione è lunga"

Il tecnico della Fiorentina Under-18 Marco Capparella ha parlato ai canali ufficiali della società viola, facendo il punto sull'ottimo momento della sua squadra, che con il successo nell'ultimo weekend sull'Atalanta si è presa la testa della classifica. Ecco le sue parole: "Contro la Dea abbiamo fatto una partita esaltante, una prova di grande maturità. Abbiamo giocato contro una squadra forte ma siamo stati bravi nelle due fasi pur andando in svantaggio per due volte. I ragazzi volevano portare a casa a tutti i costi il risultato".

Come si gestisce ora il primo posto?

"Siamo orgogliosi della nostra squadra, i ragazzi stanno crescendo tanto ma il campionato è ancora lunghissimo: cercheremo di ottenere il massimo. Questa è una squadra con un'anima importante. Adesso dobbiamo essere bravi nella gestione dei minutaggi per cercare di ottenere il massimo".