CAPELLO, Con questo Kean la Champions è fattibile

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, l'allenatore Fabio Capello ha analizzato il momento delle sei squadre che sono racchiuse nelle prime sei posizioni, divisi soltanto da due punti. Capello ha parlato così della Fiorentina: «Palladino ha saputo cambiare passo dopo un avvio complicato e non era affatto scontato. La Fiorentina ha vinto sei gare di fila in campionato e sarebbero nove su nove tenendo conto della Conference League, se i viola non avessero perso la sfida in casa del piccolo Apoel.

Particolare che mi fa pensare come a Firenze stiano forse accarezzando l’idea di concentrarsi di più sulla Serie A, magari intravedendo spiragli per conquistare la qualificazione alla prossima Champions, specie se dovessimo confermare i cinque posti anche per la prossima stagione. E con un Kean così si può fare».