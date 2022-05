BIRAGHI, Franchi aiutaci a vincere. Dopo Genova...

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha risposta ad alcune domande sui canali ufficiali della Fiorentina: "Con la Juve sarà difficile, c'è ancora tutto in gioco e con l'aiuto dello stadio cercheremo di prenderci la vittoria".

Quale è il suo bilancio sulla stagione della Fiorentina?

"La stagione è positiva, abbiamo fatto grandi cose alternate a qualche passo falso. Nel primo anno in cui siamo tornati a fare le cose sul serio può succedere, Nel primo anno qualche scivolone ci sta".

Non era scontato un percorso nuovo, con nuovi giocatori e nuovo tecnico. Affrontare una stagione così vi da grandi meriti, cosa ne pensa?

"Sono cambiate tante cose come la metodologia, l'allenatore e la mentalità, tutte in positivo. E' fisiologico però che qualche passo falso ci sia, a volte abbiamo sbagliato ma la stagione è stata positiva e siamo tornati a lottare per qualcosa d'importante".

Come sta il gruppo e cosa vi siete detti dopo Genova?

"Il gruppo sta bene, ci siamo parlati dopo la sconfitta e l'umore non era dei migliori. Ma c'è poco da dire, ne abbiano vinte di partite e quindi sappiamo come si fa. Dobbiamo tirare fuori le ultime energie".

Come caricare le pile per la Juventus?

"L'ultima partita si gioca di inerzie, non conta la stanchezza. Ci giochiamo l'Europa e lo stadio sarà pieno: la sfida si prepara da sola".

La Juve giocherà sgombra di testa, proprio come la Samp mentre voi avete più pressione. Come arrivate a questa partita?

"Magari questo è quello che ha causato qualche scivolone. Un conto è giocare partite normali un conto è giocare partite decisive. Anche con la Roma lo era e abbiamo vinto: sono sicuro che faremo una grande partita".

Da capitano che discorso farebbe alla squadra e alla città?

"Non è una partita come le altre. Sarà una partita difficile, loro sono forti e sono liberi di testa. i. L'ambiente sarà però una garanzia".

In settimana come vi state preparando?

"La partita si prepara da sola, le motivazioni sono facili da trovare".

Cosa ti senti di dire ai compagni infortunati?

"Quando ci sono infortuni lunghi come quello di Castrovilli, dobbiamo giocare anche per loro: Lui anche se è infortunato è sempre con noi, con una parola ci può dare una mano".

Un fioretto in caso di Europa?

"Non lo so, decidete voi".

Prima stagione da capitano, cosa ti lascia addosso?

"Un senso di responsabilità. Ma quando si parla di capitano dobbiamo riferirci a più persone, è stato facile per me farlo perché ho avuto dietro molto compagni esperti".

Quale coro ti piace di più?

"quello che hanno fatto a me. Devo dire che sono tutti belli, in campo li sento tutti. Magari senti quelli prima e dopo la partita, durante la partita sei concentrato".

Cosa daresti per un biraggiro decisivo sabato?

"Non voglio dire nulla, dopo la partita però verrò sotto la curva".

Da capitano senti una responsabilità in più per i tifosi?

"Si, è normale perché rappresenti tifosi e compagni. è una fascia pesante perché a Firenze tutti vivono per la Fiorentina".

Come farete a gestire l'emozione con la Juve?

"Quando uscì il calendario dicemmo scherzando che ci saremmo giocato tutto con la Juve e così sarà. Sarà una partita difficile ma sono sicuro che faremo una grande prestazione".