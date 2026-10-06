Beto fiducioso: "Cerco il 'gol alla Beto'. Stiamo diventando squadra vera"

Ospite dei microfoni di Sky Sport, Betuncal Beto ha hatto il punto sull'attualità che riguarda la Fiorentina a partire dal suo arrivo di quest'estate: "Mi piace tantissimo il Viola Park. Mi sto trovando benissimo", ha esordito l'attaccante viola nella lunga intervista con l'emittente satellitare. "Sono cambiato, quando ero a Udine non avevo tanta esperienza. Adesso mi sento più tranquillo e cattivo a fare le cose. La Serie A adesso penso sia più difficile, prima era più difesa e tattica. Sta diventando nuovamente bellissima", prosegue l'ex centravanti dell'Everton.

Beto parla poi del primo gol che segnerà con la maglia viola: "Io penso sempre a segnare. Abbiamo bisogno di gol, ma non solo i miei. Le persone mi mi ricordano sempre ‘Ti ho preso al Fanta’ ma sono abituato a questo. Voglio solamente segnare, ma se arriva il ‘gol alla Beto’ meglio. Penso che tutti vogliano arrivare in alto. Non sappiamo se sarà questa stagione ma la Fiorentina deve stare al top. E io lavorerò per arrivare lì. Non ho ancora imparato niente di fiorentino e toscano".

Spazio poi alla squadra: "Questa Fiorentina mi piace molto come la squadra sta evolvendo e sta diventando squadra vera. Pellegrino? Molto contento per lui, mi ha accolto molto bene. Ascolta bene le cose che gli dico. Lui merita questi gol, ma anch’io non voglio rimanere indetro". Infine: "Palline da tennis? Non mi alleno più con quelle (ride, ndr). I tifosi della Fiorentina sono molto appassionati".