BERTONI, Gonzalez piacerà molto ai tifosi viola

Daniel Bertoni, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto per parlare di Nico Gonzalez. Queste le sue dichiarazioni: "E' un calciatore importante per l'Argentina, ha rubato il posto a Di Maria... E' rapidissimo con la palla al piede, arriva molto al tiro, deve imparare ad essere più freddo, ma darà tante soddisfazioni ai tifosi Viola. Da solo farà cose straordinarie, rientra molto bene... La squadra però non ha dato nessuna soddisfazione, è sempre in lotta per non retrocedere. Antognoni? Quando parlo di lui in Argentina tutti se ne ricordano. Per me Antognoni è la Fiorentina e il club deve rispettare la storia. Sono passati tanti calciatori che hanno lasciato un bel ricordo, ma lui è Antognoni".