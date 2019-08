BADELJ BIS, Vorrei alzare trofeo coi viola. DA13...

Milan Badelj si è presentato oggi in conferenza stampa e non appena finita ha parlato ai microfoni di Sky Sport da giocatore della Fiorentina: "Sono commosso per essere qui oggi. All'inizio pensavo non fosse possibile tornare considerando che l'anno scorso sono andato via a parametro zero. Mi dispiace trovarmi in questa posizione dopo aver lasciato Firenze un anno fa. Devo riconquistare la fiducia dei tifosi e far vedere a tutti che so ancora giocare a calcio. DA13? Rimarrà impresso in questa città che non si dimenticherà mai di lui. Lazio? Li ringrazio perché volevo tornare a casa. Questa è stata l'unica soluzione che ho preso in considerazione. Alla Lazio mi hanno dato un'opportunità ma non sono riuscito a ripagare la loro fiducia. Obiettivi? Il mio sogno più grande è alzare un trofeo. Non voglio promettere niente, per faro ciò bisogna lavorare".