ANTOGNONI, Rinnovo coi viola? Non parlo. Firenze...

Presente al “Gran Galà delle Stelle del calcio” presso Capaccio Paestum (in provincia di Salerno), Giancarlo Antognoni - tra i campioni a ricevere il premio - ha rilasciato a margine della serata anche alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole: “Se rinnovo con la Fiorentina? Non posso parlare di questo adesso… Ormai sono 32 anni che ho smesso di giocare ma l’affetto che i fiorentini hanno nei miei confronti è sempre stato uguale, sia quando giocavo che quando ho smesso: forse perchè sono sempre rimasto a Firenze, non ho mai tradito la città e la maglia. Purtroppo non ho vinto nulla ma l’affetto del popolo viola vale 3-4 scudetti. Un consiglio ai giovani di oggi? Di avere passione per questo sport, il calcio è un sacrificio ripagato benissimo”.