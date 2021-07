ANTOGNONI, Mi dispiace aver lasciato la Fiorentina

Intercettato a Ponsacco da Italia 7, l'ex club manager Giancarlo Antognoni ha rilasciato qualche battuta: "Era un evento benefico a Ponsacco, un posto che ha visto nascere tanti campioni del calcio. La mia solidarietà ai lavoratori della GKN? Queste famiglie sono state trattate male, licenziati con una mail da un'azienda che andava molto bene. Non ne vedo il senso logico. Io in lutto con la Fiorentina? Solo per i fiorentini, per i tifosi e per i giocatori viola che mi hanno dimostrato affetto tramite i social. Per me il dispiacere è solo quello di aver lasciato la Fiorentina. Ma le soddisfazioni maggiori vengono dall'affetto dei tifosi, non da quello che succede nella vita. L'amore resterà sempre".