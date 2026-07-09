Fiorentina, un altro 2010 in arrivo. Il Messaggero: "Preso Amenta dal Pescara"
Dopo l'arrivo del difensore classe 2010 Dennis Beldenti, la Fiorentina non sembra intenzionata a fermarsi neanche sul fronte dei giovani potenziali talenti italiani. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la società avrebbe infatti definito l'acquisto di Francesco Amenta, centrocampista classe 2010 di proprietà del Pescara.
Le prestazioni in biancoblu
A convincere la dirigenza gigliata sono state le prestazioni offerte dalla mezz'ala biancazzurra con la formazione Under 16, trascinata fino alle semifinali scudetto grazie anche al suo contributo. Un rendimento che avrebbe spinto la Fiorentina ad accelerare i tempi per assicurarsi un ottimo profilo per il futuro viola. L'ufficialità dell'operazione, infatti, dovrebbe arrivare nelle prossime ore.
Francesco figlio d'arte
Francesco è, inoltre, figlio di Federico Amenta, ex calciatore professionista in attività dal 1997 al 2018 e, giocatore, tra le altre, di Virtus Lanciano, Padova e Juve Stabia.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati