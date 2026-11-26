Andreazzoli: "Rammaricato ma anche orgoglioso dell'1-1 a Tbilisi. Al ritorno..."

Il tecnico della Fiorentina Primavera Aurelio Andreazzoli ha analizzato ai canali del club il pareggio per 1-1 ottenuto ieri in Georgia contro la Dinamo Tbilisi. Ecco le sue parole: "Ho sia il rammarico per non aver vinto che la soddisfazione di aver visto la squadra giocare un ottimo calcio. Nel primo tempo la qualità del gioco è stata eccellente, i ragazzi mi hanno stupito per la continuità e per come hanno interpretato la partita. Purtroppo non siamo riusciti a concretizzare la grande mole di gioco che abbiamo prodotto. Potevamo essere più fortunati, con i due pali che abbiamo preso. Ma nel complesso mi è piaciuta molto la squadra. Io non capisco le cervellotiche norme che regolano la compilazione delle liste della Youth League: ieri abbiamo dovuto rinunciare a ben otto calciatori, tra elementi che erano al Mondiale e limiti d'età".

Che match si aspetta al ritorno contro i georgiani?

"Dobbiamo andare avanti sulla nostra strada, facendo tesoro di quello che abbiamo fatto nella gara d'andata. Sapendo che avremo davanti una squadra che non ci starà e proverà a qualificarsi proprio come noi".