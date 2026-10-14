C'è un nome nuovo per la porta della Fiorentina, occhi su Beltran

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C'è un nome nuovo per il futuro della porta della Fiorentina ed è Santiago Beltran, estremo difensore del River Plate in Argentina

La Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Beltran del River Plate, ma non si tratta dell'ex attaccante Lucas, bensì del portiere Santiago. A riportare la notizia di mercato è stato il Corriere dello Sport - Stadio che ha spiegato come il club viola si stia già guardando intorno per un'eventuale sostituzione di David De Gea la prossima estate. E uno dei profili valutati sarebbe proprio l'estremo difensore dei Millionarios, che però ha un problema, il prezzo. Nonostante la scadenza a dicembre 2027, il River al momento chiede 20 milioni di euro ed è una cifra fuori portata per la Fiorentina.

Le parole di Krausz

Per spiegare di che profilo si tratta, su Radio Firenzeviola ha parlato Barend Krausz, affermando: "E' un giocatore che è da poco che è salito alla ribalta ma ha sostituito sicuramente bene un giocare esperto come Armani. E' un ragazzo interessante, che ha un bel fisico: lui da ragazzo giocava da centrocampista poi, vista l'età, è stato provato in porta e ci è rimasto. La sua peculiarità è quella di essere bravo nei piedi".

Può essere davvero il nuovo "Dibu" Martinez?

"Non ci vedo in realtà molte somiglianze. Mi baserei più sul fatto che nonostante l'età è già stato preso in considerazione dal ct Scaloni e il suo staff. Mi fido di loro, perché si tratta di un giocatore con molto futuro".

Ma quindi la Fiorentina potrebbe non puntare su Martinelli?

"Eh direi che, se dovesse arrivare Beltran, il ritorno a Firenze del 2006 sarebbe precluso. Forse è sorto qualche dubbio dentro il club sul reale valore di questo calciatore".

Ma lei chi preferirebbe tra questi due?

"Un portiere del River Plate è tanta roba… non avrei dubbi su chi scegliere. Giocare davanti a 80mila persone a 22 anni non è da tutti. Per cui saprei certamente su chi orientarmi".