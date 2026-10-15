Fiorentina, il programma di oggi: appuntamento alle 15 al Viola Park
La Fiorentina torna al lavoro nel pomeriggio di oggi per proseguire la preparazione in vista dei prossimi impegni ufficiali. La squadra viola si ritroverà infatti alle ore 15 al Viola Park, dove Paolo Vanoli guiderà una nuova seduta di allenamento con l'obiettivo di perfezionare gli aspetti tattici e migliorare la condizione generale del gruppo.
L'attenzione dello staff tecnico sarà rivolta soprattutto alla ricerca del giusto equilibrio tra i reparti, uno degli aspetti sui quali l'allenatore sta insistendo maggiormente nelle ultime settimane. Da valutare anche le condizioni dei singoli giocatori, con particolare attenzione a chi ha accusato problemi fisici o necessita di ritrovare il ritmo partita. L'obiettivo è arrivare al meglio alla partita di domenica prossima alle 15 all'Artemio Franchi di Firenze contro il Como.
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