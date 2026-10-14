Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta mattutina

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La Fiorentina torna in campo questa mattina al Viola Park per una nuova seduta di allenamento a porte chiuse. I giocatori di Paolo Vanoli proseguono la preparazione in vista della sfida casalinga di domenica pomeriggio contro il Como, un appuntamento importante per cercare di riscattare la sconfitta rimediata a Marassi contro il Genoa. La squadra è chiamata a dare una risposta dopo la prestazione deludente dell’ultimo turno e il tecnico viola sta lavorando per preparare al meglio la partita contro la formazione guidata da Cesc Fabregas.

Atta sotto la lente d'ingrandimento

L’obiettivo è arrivare alla gara con la giusta concentrazione, correggendo gli errori commessi a Genova e ritrovando maggiore solidità e incisività. Tra i giocatori da monitorare con particolare attenzione c’è Arthur Atta, ancora alle prese con un problema muscolare. La sua situazione resta da valutare e la presenza nella lista dei convocati per la sfida di domenica appare tutt’altro che scontata. Lo staff medico e tecnico continuerà a seguirne le condizioni, senza correre rischi inutili.