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Vanoli-Fiorentina: il tecnico avrà un contratto di 2 anni con opzione per il terzo
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Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, il nuovo allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, in attesa dell'ufficialità nelle prossime ore, avrà un contratto di 2 anni (fino al 2028) a 1.2 milioni, con opzione per il terzo anno (fino al 2029) che verrà a concretizzarsi al raggiungimento di determinate condizioni.
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