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Vanoli-Fiorentina: il tecnico avrà un contratto di 2 anni con opzione per il terzo

Vanoli-Fiorentina: il tecnico avrà un contratto di 2 anni con opzione per il terzoFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:20Notizie di FV
di Redazione FV
fonte Niccolò Santi

Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, il nuovo allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, in attesa dell'ufficialità nelle prossime ore, avrà un contratto di 2 anni (fino al 2028) a 1.2 milioni, con opzione per il terzo anno (fino al 2029) che verrà a concretizzarsi al raggiungimento di determinate condizioni.