Social Pilar Fogliati a Venezia per il Festival ma un tifoso gli chiede...i tre punti

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Pilar Fogliati, compagna del ds viola Fabio Paratici ma soprattutto attrice di successo, in questi giorni si trova a Venezia per il Festival del Cinema dove ha colpito tutti con bellezza ed eleganza. Una foto condivisa sul proprio profilo Instagram, oltre ad aver fatto il pieno di emoji e di complimenti, ha ricevuto anche un commento che fotografa il momento che sta attraversando la Fiorentina oltre che certificare la nota ironia dei fiorentini.

Un utente del noto social network ha commentato così la foto postata dall'attrice: "Pilar sei bellissima ma a Venezia sarà fondamentale fare tre punti venerdì". Ovviamente il riferimento è alla quarta giornata di campionato con i viola protagonisti proprio al Penzo contro il Venezia in programma venerdì alle 20.45, prima gara in cui in panchina siederà Paolo Vanoli, di ritorno dopo l'esonero di Fabio Grosso.

