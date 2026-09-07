FirenzeViola Fiducia e intelligenza calcistica: la ricetta di Vanoli per rilanciare Fagioli

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Uno dei giocatori attualmente nella rosa della Fiorentina che sarà contento del ritorno di Vanoli in panchina è Nicolò Fagioli

Non è un mistero che tra Nicolò Fagioli e Fabio Grosso non sia nato un grande feeling calcistico nel corso dei tre mesi in cui l'allenatore ha guidato la Fiorentina. Il centrocampista viola non ha sentito la stessa fiducia che gli era stata affidata in precedenza, tanto da sentirsi quasi escluso dal progetto futuro della squadra. Come tutti i calciatori della passata stagione, anche lui era finito tra i potenziali partenti, ma nessuno si è avvicinato minimamente ai 30 milioni richiesti da Paratici per lui.

Nessun feeling tra Fagioli e Grosso

Il mancato feeling con Grosso nasce anche dalle richieste che il tecnico ha fatto al giocatore fin da subito, chiedendogli di essere un recuperatore di palloni, caratteristica non certo tra le più importanti dello stesso Fagioli. Anche quel like alle parole di Teotino proprio sulle qualità di Grosso, non hanno aiutato a far nascere un rapporto empatico tra i due, che adesso non dovranno più sopportarsi a vicenda dopo l'esonero arrivato ieri sera.

Vanoli e la fiducia nell'intelligenza di Fagioli

Vanoli invece, è stato l'unico tecnico che ne ha compreso le qualità e che ha saputo anche esaltarle nel ruolo di play, tanto che recentemente ha dichiarato: "Ho scoperto un ragazzo intelligente calcisticamente, di grande personalità tecnica. Tutti pensavano che non potesse fare il play, ma quando uno è intelligente calcisticamente… Secondo me lo ha fatto veramente bene con me. È mentalità, uno bravo può fare qualsiasi ruolo. Ha sentito la fiducia e questo ti fa dare qualcosa in più". Un rapporto da cui ripartirà lo stesso allenatore, soprattutto visti i problemi numerici che ha il centrocampo della Fiorentina. Fagioli tornerà a essere il fulcro del gioco viola, con buona pace di Grosso che lo ha impiegato senza successo.

