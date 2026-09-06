Fiorentina, cercasi un vero leader: la liquidazione si è portata via lo spirito

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Alla Fiorentina mancano leader? È questo uno dei focus più leggi che abbiamo proposto oggi su Firenzeviola.it. L'impressione è che la Fiorentina rimanga una squadra senza capo né coda, e soprattutto senza condottieri. Non c'è, per adesso, in panchina. Il capitano, David De Gea, è leader per curriculum, non per attitudine in campo (non lo è mai stato nel corso della sua scintillante carriera). Due-tre erano le figure apicali dello spogliatoio nella disastrata Fiorentina edizione 2025/26. Robin Gosens, salutato freddamente già a fine giugno, Rolando Mandragora appunto e Luca Ranieri, presente ma ieri in panchina per oltre 90'. Se per il primo l'addio sembrava scontato anche per via del rendimento in picchiata, il secondo - a maggior ragione dopo Fiorentina-Torino - non pareva aver dato segni di cedimento. Rappresentava però quell'Ancien Régime che Paratici ha voluto liquidare.