Canovi, procuratore di Thiago Motta: "Mai ricevuta nessuna proposta salariale"
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Nelle ultime ore sono circolate numerose voci, secondo le quali Thiago Motta non sarebbe stato scelto come allenatore della Fiorentina, come profilo dopo l'esonero di Grosso, a causa di richieste contrattuali ritenute troppo alte dal club viola. A tal proposito Alessandro Canovi, procuratore dell'ex allenatore della Juventus, ha parlato così su X: "Approfitto di questo post per dire che non siamo mai stati contattati ERGO mai ricevuta una proposta salariale né, conseguentemente, mai prodotta una richiesta".
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