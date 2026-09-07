Canovi, procuratore di Thiago Motta: "Mai ricevuta nessuna proposta salariale"

Canovi, procuratore di Thiago Motta: "Mai ricevuta nessuna proposta salariale"FirenzeViola.it
© foto di Sara Bittarelli
Oggi alle 16:30Primo Piano
di Redazione FV

Nelle ultime ore sono circolate numerose voci, secondo le quali Thiago Motta non sarebbe stato scelto come allenatore della Fiorentina, come profilo dopo l'esonero di Grosso, a causa di richieste contrattuali ritenute troppo alte dal club viola. A tal proposito Alessandro Canovi, procuratore dell'ex allenatore della Juventus, ha parlato così su X: "Approfitto di questo post per dire che non siamo mai stati contattati ERGO mai ricevuta una proposta salariale né, conseguentemente, mai prodotta una richiesta".