FirenzeViola Vanoli e la curiosa ricorrenza del giorno 7. Un anno fa il suo primo allenamento al Viola Park

Non è dato sapere quanto sia appassionato ai numeri Paolo Vanoli, né se sia così attento a una certa numerologia, ma è curioso notare come nella sua storia in viola, da allenatore, il numero 7 sia particolarmente ricorrente. Esattamente un anno fa infatti, il 7 novembre 2025, l’ex terzino dell’ultima Fiorentina capace di vincere un trofeo (coppa Italia 2000-2001) guidava il suo primo allenamento al Viola Park, dopo che la società aveva esonerato Pioli e promosso Galloppa per la sfida di Conference con il Mainz, poi persa 2-1 in Germania.

(LE PRIME IMMAGINI DI VANOLI AL VIOLAPARK NEL 2025)

Non solo, ma anche la sua seconda avventura in viola è cominciata con il 7 di mezzo, per la precisione il 7 settembre 2026, quando si è rivisto a Bagno a Ripoli per il primo allenamento dopo l’addio a Fabio Grosso. Stavolta la decisione di affidargli la squadra, dopo le 3 sconfitte consecutive rimediate dal predecessore con Roma, Frosinone e Torino, è stata più rapida di quanto era avvenuto un anno fa, ma curiosamente sempre con il numero 7 a farla da padrone.

(LE PRIME IMMAGINI DELLA SECONDA AVVENTURA IN VIOLA DI VANOLI)