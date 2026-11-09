FirenzeViola Vanoli, bestia nera di Spalletti: quando veste viola non perde mai, i numeri

Paolo Vanoli si conferma una sorta di bestia nera per Luciano Spalletti. Almeno da quando veste viola. Il tecnico della Fiorentina può infatti sorridere guardando il bilancio dei confronti diretti con l'allenatore bianconero: tre incroci, due pareggi e una vittoria. Un ruolino di marcia che racconta di un avversario particolarmente indigesto per Spalletti, mai riuscito a trovare la chiave per superare Vanoli nelle occasioni in cui si sono ritrovati uno di fronte all'altro.

Anche l'ultimo confronto di ieri ha confermato questa tendenza, con la Fiorentina capace di strappare un risultato positivo contro la Juventus. Per Vanoli si tratta di una statistica sicuramente significativa, soprattutto in una stagione nella quale la Fiorentina è chiamata a ritrovare continuità e risultati. Dall'altra parte, per il tecnico della Juventus resta invece il piccolo tabù da sfatare: contro Vanoli, quando l'allenatore veste viola, non è ancora arrivata una vittoria. Il bilancio complessivo è di due pareggi e un successo della Fiorentina. Tre incroci, dunque, senza sconfitte per il tecnico gigliato, che può vantare un curioso primato personale.

I risultati di Vanoli contro Spalletti da quando è alla Fiorentina

22 novembre 2025 – Fiorentina-Juventus 1-1

Kostić (Juventus)- Mandragora (Fiorentina)

17 maggio 2026 – Juventus-Fiorentina 0-2

Ndour - Mandragora

8 novembre 2026 Fiorentina-Juventus 2-2

Pellegrino-Njie (Fiorentina) Woltemade-Bremer (Juventus)