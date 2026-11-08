Fiorentina-Juventus, ecco il totale di spettatori e incasso del match

Fiorentina-Juventus, ecco il totale di spettatori e incasso del matchFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 22:10Notizie di FV
di Redazione FV

Nel corso del secondo tempo arrivano puntuali come sempre i dati riguardanti il botteghino: per Fiorentina-Juventus sono presenti al Franchi 22.609 spettatori. Un totale che frutta un incasso lordo di 797.955,22 euro a favore del club viola.