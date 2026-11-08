Fiorentina-Juventus, ecco il totale di spettatori e incasso del match
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Nel corso del secondo tempo arrivano puntuali come sempre i dati riguardanti il botteghino: per Fiorentina-Juventus sono presenti al Franchi 22.609 spettatori. Un totale che frutta un incasso lordo di 797.955,22 euro a favore del club viola.
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