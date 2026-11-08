Live Fiorentina-Juventus 2-2, rivivi la diretta testuale del match!

22.46 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

22.45 - Nonostante un finale con tante occasioni, la Fiorentina esce con un punto dalla sfida contro la Juventus. Solite amnesie difensive, ma la squadra di Vanoli c'è e ha giocato un'ottima partita.

90' +4' - FINISCE QUI! 2-2 AL FRANCHI DOPO UNA PARTITA PIENA DI EMOZIONI!

90' +3' - Vicario para ancora su Mastantuono! Mancino all'angolo che trova il portiere attento.

90' +2' - Che parata di Vicario su Brescianini! Sinistro dal limite sul quale si oppone il portiere.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

89' - Cambio nella Juventus: fuori Lucumì, dentro Gatti.

86' - Doppio cambio nella Fiorentina: dentro Beto e Gnonto, fuori Pellegrino e Njie.

85' - Ekhator colpisce di testa ma manda alto.

81' - GOL ANNULLATO ALLA FIORENTINA. Dragusin aveva segnato di testa su corner dopo una spinta, secondo l'arbitro c'era fallo e annulla tutto.

78' - Cambio nella Juventus: fuori McKennie, dentro Ekhator.

77' - De Gea respinge un tiro non complicato di Alajbegovic, sulla respinta però per poco non ci arriva Celik.

73' - Giallo per Kolo Muani per proteste.

71' - Ndour prova la girata in area ma scivola e colpisce male il pallone. Lo stadio si è spento dopo il pari della Juventus, arrivato in un secondo tempo in cui i bianconeri avevano creato pochissimo.

66' - Corner lento sul quale De Gea esce, ma viene anticipato da Bremer che mette in rete il pareggio.

66' - GOL DELLA JUVENTUS. HA SEGNATO BREMER, MA CHE DORMITA DI DE GEA.

65' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Goncalves e Oulai, dentro Brescianini e Fagioli.

63' - Tiro direttamente da punizione di Goncalves respinto da Koopmeiners di testa.

59' - Altra occasione per la Juventus con Douglas Luiz che salta indisturbato a centro area ma spara alto.

58' - Si salva la Fiorentina su un passaggio in area di Celik allontanato da Joao Mario a un metro dalla linea.

58' - Entra anche Celik al posto di Cabal

57' - Doppio cambio nella Juventus: fuori Boga e Woltemade, dentro Zhegrova e Alajbegovic.

56' - Che giocata di Mastantuono! L'argentino va via sulla linea destra e rientra per tirare dal limite dell'area con il mancino: palla fuori di un soffio!

53' - Gran cross rasoterra di Jimenez che Vicario tocca, a quel punto parte un batti e ribatti che Njie risolve mettendo la zampata decisiva. Fiorentina di nuovo in vantaggio!

53' - GOOOOOOOLLL!!! GOOOOLLL!!! HA SEGNATO NJIE IN MISCHIA!

52' - Douglas Luiz liberato al tiro dal limite spara alto.

50' - Giallo per Oulai difficile da capire. L'ivoriano ha commesso fallo dopo aver perso palla in area avversaria, forse una punizione per un battibecco precedente con McKennie.

49' - Njie riparte sulla sinistra ma il suo tiro viene murato.

45' - SI RIPARTE! Senza cambi nelle due squadre.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

45' +1' - Pellegrino svetta su cross di Pedro Goncalves ma manda alto sopra la traversa.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

43' - Mastantuono calcia con il destro ma tira centrale: Vicario respinge.

43' - Pedro Goncalves cicca a botta sicura! Cabal scivola e Pellegrino serve il portoghese che da due passi e un po' sbilanciato non riesce a calciare.

42' - Ci prova Ndour! Staffilata rasoterra dalla distanza, fuori non di molto.

40' - Mastantuono troppo lento a ripartire nonostante il due contro uno, alla fine viene rimontato dai difensori della Juventus all'altezza dell'area di rigore.

37' - Miracolo di De Gea! Remake del gol della Juventus, Kolo Muani scappa a Viery e mette in mezzo per Woltemade, stavolta però De Gea para con il piede. Poi Koopmeiners sfiora il gol con deviazione, palla fuori di poco.

36' - Ritmi leggermente più bassi dopo il gol della Juventus, probabilmente perché i bianconeri hanno spinto tanto per trovare il pari.

32' - Ripartenza veloce della Juventus con Kolo Muani che scappa a Viery e mette in mezzo per Woltemade: per il tedesco è un gioco da ragazzi mettere in rete.

32' - GOL DELLA JUVENTUS. HA SEGNATO WOLTEMADE.

30' - Bella giocata in uscita di Oulai che in posizione complicata prende fallo. Ma la Fiorentina soffre tanto.

26' - Bloccata una conclusione con la schiena da Jimenez, poi Pellegrino ferma Kolo Muani in area.

24' - Mastantuono si insinua per un colpo di testa in area ma viene ostacolato e manda fuori.

22' - Giallo per Bremer che trattiene vistosamente Pellegrino dopo un contrasto aereo in cui ha avuto la meglio l'argentino.

21' - Altra occasione per Cabal, stavolta su una respinta di De Gea: il tiro finisce fuori svirgolato.

21' - De Gea para su Cabal! Tiro al volo da fuori area su cui il portiere viola è attento.

19' - Partita molto tesa al Franchi. Il copione resta il solito: si gioca nella metà campo della Fiorentina.

14' - Colpisce ancora Pellegrino su cross da punizione di Goncalves, stavolta però il pallone finisce nei cantieri della Fiesole.

13' - Giallo per Cabal che trattiene vistosamente Pedro Goncalves sulla destra viola.

12' - Mastantuono riesce a scappare su imbucata in contropiede di Goncalves ma il suo tiro al limite dell'area viene murato.

12' - La Fiorentina soffre tanto sulle fasce e non riesce a tenere palla per più di 30 secondi.

10' - Brivido per la Fiorentina, con McKennie che colpisce di testa tutto solo su corner. Il pallone per fortuna esce ma di pochissimo.

8' - Nonostante il gol preso la Juventus resta in forte pressione. Fiorentina tutta schiacciata in area.

4' - Corner perfetto di Pedro Goncalves che trova Pellegrino sul secondo palo: l'argentino incorna in rete e il Franchi esplode. La Fiorentina è subito in vantaggio!

4' - GOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOLLLL!!! SEGNA PELLEGRINO!!!

4' - Prima sortita offensiva della Fiorentina guidata da Njie che guadagna il corner.

2' - Partita forte la Juventus che ha già conquistato due corner e tiene sempre il pallone. La difesa viola tiene.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dalla Juventus.

Buonasera a tutti i lettori di FirenzeViola.it e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Juventus! Il Franchi si prepara a vivere una delle sfide più attese e sentite della stagione, una partita che a Firenze non sarà mai come tutte le altre. I viola vanno a caccia di punti preziosi davanti al proprio pubblico, in un confronto dal grande fascino e dall'importanza evidente anche per la classifica. Di fronte la Juventus di Luciano Spalletti, pronta a dare battaglia in una serata che promette emozioni. Restate con noi per seguire tutte le emozioni del match, minuto per minuto, dal fischio d'inizio fino al triplice fischio finale. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai; Goncalves, Mastantuono, Njie; Pellegrino. Allenatore: Paolo Vanoli.

A disposizione: Lezzerini, Chrisenten, Dodo, Brescianini, Ranieri, Valdepenas, Beto, Gnonto, Fagioli, Mazzeo, Pirrò, Beldenti.

JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Boga; Woltemade , Kolo Muani. Allenatore: Luciano Spalletti.

A disposizione: Pinsoglio, Neto, Celik, Gatti, Kelly, Zhegrova, Alajbegovic, Ekhator, Rugani, Sarr.

Arbitro: Colombo

Assistenti: Baccini / Ceccon

IV Uomo: Maresca

VAR: Di Paolo

A-VAR: Meraviglia