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La Fiorentina pareggia con la Juventus: chi il migliore in campo? Vota il Top FV!
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Finisce 2-2 tra Fiorentina e Juventus. Viola e bianconeri vanno alla sosta con un pareggio tutto sommato giusto per ciò che si è visto in campo. Decidono le reti di Pellegrino e Njie da una parte e Woltemade e Bremer dall'altra. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il migliore in campo tra le fila di Vanoli. Ecco il sondaggio:
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FirenzeViolaPellegrino e un sogno nel cassetto: segnare di testa ai bianconeri come faceva un altro argentino..
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3 Fiorentina-Juventus 2-2, le pagelle: Pellegrino un gladiatore, Njie punge, Pedro e Franco ok. Ma dietro sono i soliti problemi
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Fiorentina-Juventus 2-2, le pagelle: Pellegrino un gladiatore, Njie punge, Pedro e Franco ok. Ma dietro sono i soliti problemi
Tommaso LoretoIl mondo viola sulle spalle di Vanoli. A prescindere da stasera il tecnico merita tempo, e sostegno dal club nella costruzione di una mentalità che ancora non c'è
Pietro LazzeriniFiorentina-Juventus fa rima con mercato. Una partnership proficua e continuativa che ha premiato più i viola. Nuovi affari in vista? Gatti piaceva già in estate, Koopmeiners il mio nome 'da sogno'
Luca CalamaiFagioli va difeso. Paratici spieghi cosa non funziona nel comportamento di Oulai. Pedro può spaccare la Juve. Servono altri 30 milioni per il mercato invernale
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