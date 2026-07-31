"Valdepenas entra a far parte della nostra storia": la Fiorentina annuncia lo spagnolo
Arriva l'ufficialità da parte della Fiorentina dell'acquisto di Victor Valdepenas, difensore che può giocare al centro o sulla fascia sinistra del reparto, che arriva dal Real Madrid. Il club viola ha anticipato l'annuncio su X, con il post che recita "Welcome" sulla foto del giocatore e la scritta "Victor Valdepenas entra a far parte della nostra storia".
Il comunicato ufficiale
"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Víctor Valdepeñas Talavera dal Real Madrid CF. Il nuovo difensore viola, nato a Madrid il 20 ottobre 2006, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real, ha fatto il proprio esordio nella Liga con i Blancos lo scorso dicembre. Valdepeñas ha anche collezionato 5 presenze con la Nazionale Under 19 spagnola".
La formula e le cifre
Lo spagnolo arriva a titolo definitivo per 8 milioni, il Real manterrà il 50% sulla rivendita più la recompra. La Fiorentina inserirà una clausola rescissoria da 60 milioni. Il giocatore si è unito già ieri sera al gruppo viola che oggi è volato in Austria per giocare proprio contro il Real Madrid.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati