Valdepeñas e il primo approccio con Fabio Grosso: le immagini

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Victor Valdepeñas ha iniziato la proprio avventura nella Fiorentina ufficialmente oggi, quando la società ha comunicato l'acquisto dopo l'arrivo del transfer. Il giocatore, che ieri sera è volato in Inghilterra per conoscere il nuovo gruppo di lavoro ha subito incontrato il direttore generale Alessandro Ferrari e scambiato le prime impressioni con il tecnico Fabio Grosso. Ecco le immagini realizzate dalla Fiorentina: