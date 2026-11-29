Udinese-Fiorentina 1-0, Lovric sfrutta la giocata di Zaniolo e segna
All'8' di Udinese-Fiorentina arriva il vantaggio dei friulani, da parte di Sandi Lovric che con l'aiuto del palo sfrutta la giocata di Zaniolo e infila De Gea, con Ranieri in ritardo (ma ha grandi colpe anche Dragusin) sul centrocampista rinato con Zanetti. Alla seconda da titolare, ritrova il gol dopo un anno e nove mesi.
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Giornalista di Firenzeviola e voce di Radiofirenzeviola per la quale interviene nel corso di "Viola Amore Mio" con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini, collabora anche con Tuttosport e il Corriere Fiorentino, da sempre attenta al mercato è l'anima battagliera della redazione
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