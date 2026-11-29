Dagli inviati Riecco Ranieri: la Fiorentina ha bisogno della sua personalità

Sette settimane dopo Genova, l’ex capitano è pronto a riprendersi una maglia dal primo minuto. A Udine farà coppia con Dragusin.

L’ultima volta da titolare gli è rimasto addosso l’errore del 2-0. A Udine, quasi due mesi dopo quel pomeriggio del 10 ottobre a Marassi, Luca Ranieri avrà l’occasione di voltare pagina proprio nel momento in cui la Fiorentina ha più bisogno di lui. In mezzo c’è stato l’infortunio, il recupero e il ritorno in campo a Monza, dove è subentrato a Viery. Stavolta Vanoli è pronto a dargli una maglia dall’inizio.

La voce dell’ex capitano

Fino a un anno fa portava la fascia che oggi è al braccio di De Gea. Il peso di Ranieri nello spogliatoio si misura anche adesso che la difesa ha bisogno di qualcuno che la tenga alta quando può, la faccia stringere quando deve e si faccia sentire dopo il primo errore. Personalità, a Udine, vorrà dire soprattutto questo.

Difesa in emergenza

Con Viery e Pongracic fuori, le scelte al centro sono quasi obbligate. Accanto a Dragusin toccherà al mancino cresciuto nel vivaio, mentre Vanoli ha chiamato per la prima volta in prima squadra Niccolò Turnone, capitano della Primavera. Al ragazzo l’occasione di respirare la Serie A, a Ranieri il compito di guidare un reparto che dopo Monza deve ritrovare certezze.