Torna di moda il nome di Pellegrino per la Fiorentina: idea se parte Kean

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La giornata che sta andando in archivio ha messo Mateo Pellegrino nel novero dei possibili sostituti di Moise Kean alla Fiorentina in caso di cessione in estate. Un'ipotesi per il momento ancora lontana, che potrebbe però riaccendersi se l'attaccante italiano troverà una squadra disposta a fare un'offerta importante a lui e al club viola che qualche mese fa gli ha fatto firmare un rinnovo importante.

Occhi su Pellegrino

Paratici dovrà trovare il modo di contenere la richiesta del Parma - che secondo quanto riporta il Corriere dello Sport - Stadio corrisponde a circa a una ventina di milioni di euro - e soprattutto battere la concorrenza della Premier League: Pellegrino piace tanto in Inghilterra. Questo sarà un problema se la Fiorentina vuole contenere i costi dell'eventuale operazione.

Le caratteristiche dell'attaccante del Parma

Le caratteristiche di Pellegrino lo rendono un attaccante particolarmente interessante per una squadra che vuole mantenere peso offensivo e presenza nell’area avversaria. È mancino, forte nei duelli aerei e abile nel proteggere il pallone. In passato ha dichiarato di ispirarsi a giocatori come Romelu Lukaku, Robert Lewandowski e Lucas Pratto, riferimenti che spiegano bene il suo modo di interpretare il ruolo. A 24 anni compiuti ha ancora ampi margini di miglioramento e rappresenta uno di quei profili che potrebbero crescere ulteriormente in un contesto ambizioso. Non ha ancora la completezza di Kean né la sua esperienza internazionale, ma possiede qualità fisiche, personalità e istinto da centravanti che ne fanno un candidato credibile per raccogliere una possibile eredità pesante al centro dell’attacco della Fiorentina.