FirenzeViola Pellegrino, il profilo che intriga la Fiorentina: il possibile erede di Kean arriva da Parma

vedi letture

Argentino, classe 2001, 1,92 metri di potenza e margini di crescita: Pellegrino è uno dei nomi da seguire se il centravanti viola dovesse partire in estate

Il futuro di Moise Kean resta uno dei temi centrali dell’estate viola. In caso di addio dell’attaccante, la Fiorentina sarebbe chiamata a individuare un nuovo riferimento offensivo e tra i profili che stanno emergendo nel panorama della Serie A c’è quello di Mateo Pellegrino, centravanti del Parma che ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nell'ultimo campionato. Classe 2001, nato a Valencia ma in possesso della nazionalità argentina e spagnola, Pellegrino rappresenta una soluzione diversa rispetto a Kean. Meno esplosivo negli spazi, ma più strutturato fisicamente e maggiormente votato al gioco d’area. Con i suoi 192 centimetri è un attaccante capace di far salire la squadra, lavorare spalle alla porta e rendersi pericoloso nel gioco aereo, caratteristiche che negli ultimi anni sono diventate sempre più ricercate sul mercato.

Dall’Argentina alla Serie A: la crescita del figlio d’arte

Pellegrino è figlio di Mauricio Pellegrino, ex difensore di Valencia, Barcellona e Liverpool, oltre che allenatore con una lunga carriera internazionale. Cresciuto tra Spagna, Italia e Argentina seguendo gli spostamenti del padre, ha mosso i primi passi nei settori giovanili di Valencia e Inter prima di completare la propria formazione al Vélez Sarsfield. Dopo le esperienze con Estudiantes e Platense, è proprio in quest’ultimo club che ha attirato l’attenzione degli osservatori europei grazie a una stagione da 12 reti in 39 presenze. Numeri che hanno convinto il Parma a investire su di lui nel gennaio 2025.

Fisicità, colpo di testa e margini di crescita

Le caratteristiche di Pellegrino lo rendono un attaccante particolarmente interessante per una squadra che vuole mantenere peso offensivo e presenza nell’area avversaria. È mancino, forte nei duelli aerei e abile nel proteggere il pallone. In passato ha dichiarato di ispirarsi a giocatori come Romelu Lukaku, Robert Lewandowski e Lucas Pratto, riferimenti che spiegano bene il suo modo di interpretare il ruolo. A 24 anni compiuti ha ancora ampi margini di miglioramento e rappresenta uno di quei profili che potrebbero crescere ulteriormente in un contesto ambizioso. Non ha ancora la completezza di Kean né la sua esperienza internazionale, ma possiede qualità fisiche, personalità e istinto da centravanti che ne fanno un candidato credibile per raccogliere una possibile eredità pesante al centro dell’attacco della Fiorentina.