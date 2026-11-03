Top FV, chi il migliore in Sassuolo-Fiorentina 2-4? Vota il sondaggio!

La Fiorentina ritrova finalmente la vittoria e conquista tre punti preziosi, superando il Sassuolo per 4-2 nella trasferta di Reggio Emilia. Un successo importante per la formazione viola, che dimostra carattere e determinazione, riuscendo a imporsi in una gara ricca di emozioni e ribaltamenti di fronte. I gigliati tornano così a festeggiare un risultato positivo, dando un segnale importante dopo le ultime prestazioni.

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Come ormai da "prassi" al termine di ogni partita della Fiorentina, torna anche l'appuntamento con il sondaggio Top FV. Voi lettori avrete la possibilità di esprimere la vostra preferenza e scegliere il calciatore viola che, a vostro giudizio, si è maggiormente distinto nel corso dei novanta minuti. Chi è stato il migliore in campo della sfida contro il Sassuolo? Tocca a voi deciderlo votando il vostro preferito!

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