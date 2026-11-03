Rassegna stampa, ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi
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Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali in edicola questa mattina.
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FirenzeViolaSerie A Women: La Roma vince in dieci e resta prima. L’Inter insegue seconda. Crisi Lazio. Il Como 1907 frena ancora. La Juventus risorge al Viola Park
Cambiamo prospettiva: Vanoli ha indovinato i cambi. Basta malinconie, la stagione si può raddrizzare. Goncalves e Oulai da gestire, ma questa lezione serva all’allenatoredi Redazione FV
Le più lette
1 Cambiamo prospettiva: Vanoli ha indovinato i cambi. Basta malinconie, la stagione si può raddrizzare. Goncalves e Oulai da gestire, ma questa lezione serva all’allenatore
3 Serie A Women: La Roma vince in dieci e resta prima. L’Inter insegue seconda. Crisi Lazio. Il Como 1907 frena ancora. La Juventus risorge al Viola Park
4 La Vanoli-cam a Sassuolo: "Urla e tensione fino alla fine, poi il retroscena sulla pausa Nazionali"
Copertina
Lorenzo Della GiovampaolaLiveSassuolo-Fiorentina 2-4, poker in casa del Sassuolo: i viola tornano a vincere in campionato!
Redazione FVCol Sassuolo tutta la verità sui viola. Capiremo se sono consapevoli del momento. Possibile conferma degli undici di giovedì. È la sfida tra due difese colabrodo
Tommaso LoretoSassuolo tappa fondamentale, anche per Vanoli (passato in fretta dal consenso alla sfiducia). Comprensibile la voglia di vedere Oulai e Gonçalves titolari
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