Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta mattutina

Giornata di lavoro all’insegna dello scarico per la Fiorentina, che questa mattina tornerà in campo al Viola Park per recuperare le energie dopo le fatiche accumulate nella trasferta di ieri pomeriggio a Reggio Emilia. La squadra di Paolo Vanoli svolgerà una seduta dedicata principalmente al recupero fisico, con l’obiettivo di smaltire le tossine accumulate nel corso della gara e ritrovare gradualmente la migliore condizione. Programma differente, invece, per i calciatori che non sono scesi in campo o che hanno avuto un minutaggio ridotto, i quali sosterranno una regolare sessione di allenamento per mantenere il ritmo e proseguire il lavoro sul campo.

Testa alla gara di domenica contro la Juve

I viola non avranno molto tempo per rifiatare: l’attenzione è già rivolta al prossimo impegno di campionato, che vedrà la Fiorentina affrontare la Juventus domenica allo stadio Artemio Franchi. Sarà dunque fondamentale recuperare al meglio le energie, gestire le forze e iniziare a preparare con la giusta concentrazione una sfida particolarmente importante per il percorso della squadra di Vanoli.