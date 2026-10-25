De Gea a Sky: "Sconfitta difficile da accettare. Sono abituato a ricevere le critiche"

David De Gea, capitano e portiere della Fiorentina, nonché migliore in campo dei viola. Ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter: "Fa male perdere una partita del genere a San Siro dopo aver disputato una buona gara. Subire tutto in cinque minuti e lasciarsi sfuggire tre punti è un vero peccato. È difficile da accettare, ma il calcio è anche questo: dobbiamo reagire, rialzare la testa e ripartire senza cercare scuse".

Sulle critiche ricevute: "Ci sono abituato, nel corso della mia carriera si è parlato molto di me, forse anche troppo. Io, però, resto sereno e credo nelle mie capacità. Cerco sempre di aiutare la squadra e di essere un esempio, sia in campo che fuori".

Qual è stata la parata più difficile? "Direi quella sul colpo di testa di Pio Esposito. Alla fine posso anche fare cinquanta parate, ma se la squadra non porta a casa la vittoria servono a poco. Anche oggi ci sono stati interventi importanti che, purtroppo, non ci hanno permesso di conquistare punti»