Inter-Fiorentina 0-0, problema al flessore per Pongracic: al suo posto entra Viery

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Oggi alle 13:43Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina è costretta ad effettuare il primo cambio della partita dopo 5 minuti dall'inizio del secondo tempo. Si è infatti infortunato al flessore della coscia Marin Pongracic, che dopo una chiusura su Thuram ha subito chiesto il cambio accasciandosi a terra. Al suo posto Vanoli ha inserito Viery.