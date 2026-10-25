Inter-Fiorentina 0-0, grande riflesso di De Gea su Thuram: regge la difesa viola

Inter-Fiorentina 0-0, grande riflesso di De Gea su Thuram: regge la difesa violaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 13:52Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina continua ad aggrapparsi al suo capitano, De Gea, di nuovo super su una conclusione ravvicinata di Thuram. Il portiere spagnolo con un gran riflesso è intervenuto su un tiro mancino del francese imbeccato in area di rigore da un bel traversone rasoterra dalla sinistra di Carlos Augusto. Prosegue il loro duello nel match.