Inter-Fiorentina 0-0, Thuram e Barella vicini al gol del vantaggio

Inter-Fiorentina 0-0, Thuram e Barella vicini al gol del vantaggioFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:17Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina continua a rischiare in difesa contro le folate offensive dell'Inter. Il più pericoloso dei nerazzurri è certamente Thuram, che con un altro destro a incorciare per poco non batte sul secondo palo De Gea, bravo ad intervenire a mano aperta e a respingere la sfera. Pochi istanti dopo per la squadra di Chivu è Barella a rendersi pericoloso con un destro al volo che termina sul fondo sfiorando il palo.