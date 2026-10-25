Inter-Fiorentina 1-1, sinistro preciso da fuori area di Thuram: battuto De Gea
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Cade al 91' il muro della Fiorentina. Thuram scambia palla al limite dell'area, controlla di suola la palla e calcia di sinistro rasoterra ad incorciare. De Gea purtroppo stavolta non può nulla e dopo una serie di grandi interventi viene battuto con la sfera che si insacca all'angolino.
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