Inter-Fiorentina 1-1, sinistro preciso da fuori area di Thuram: battuto De Gea

Inter-Fiorentina 1-1, sinistro preciso da fuori area di Thuram: battuto De GeaFirenzeViola.it
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Ieri alle 14:26Notizie di FV
di Redazione FV

Cade al 91' il muro della Fiorentina. Thuram scambia palla al limite dell'area, controlla di suola la palla e calcia di sinistro rasoterra ad incorciare. De Gea purtroppo stavolta non può nulla e dopo una serie di grandi interventi viene battuto con la sfera che si insacca all'angolino.