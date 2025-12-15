Top FV, Fiorentina-Hellas Verona: vince Fagioli, secondo Parisi

Top FV, Fiorentina-Hellas Verona: vince Fagioli, secondo Parisi
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 15:50
Redazione FV

Per i lettori di FV è Niccolo Fagioli il miglior giocatore viola in campo nella disastrosa sconfitta subita ieri sera per mano dell'Hellas Verona. Il centrocampista italiano raccoglie quasi il 44% dei voti. Secondo posto per Parisi, che è arrivato al 35% dei voti.

Molto staccato, invece, il terzo in classifica, ovvero il numero 10 Albert Gudmundsson, appena al 6,25% dei voti.
Questi tutti i voti del TOP FV:
De Gea 0.89 %
Pongracic 0.89 %
Comuzzo 0.89 %
Ranieri 1.79 %
Dodo 0 %
Mandragora 2.68 %
Fagioli 43.75 %
Sohm 2.68 %
Parisi 34.82 %
Kean 0.89 %
Gudmundsson 6.25 %
Fortini 0.89 %
Richardson 1.79 %
Dzeko 0 %
Viti 0.89 %
Ndour 0.89 %