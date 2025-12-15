Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere Fiorentino: "Lasciate ogni speranza..."
La Nazione: "Fiorentina catastrofica: ultima e sempre più sola"
Corriere dello Sport-Stadio: "La Viola affonda: in ritiro a oltranza"
La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina inferno da B: può saltare anche Vanoli"
Tuttosport: "Sprofondo viola: ritiro a oltranza"
la Repubblica (Firenze): "Dramma Fiorentina sconfitta anche dal Verona: incerto il futuro di Vanoli"
Dagli inviatiFiorentina, circa 300 tifosi attendono la squadra: cordone antisommossa fuori dal Franchi
Vi dovete vergognare, tutti. Guardate come avete ridotto la Fiorentina. Ballardini al Franchi, Vanoli rischia. Contatto Giuntoli: in queste ore si decidedi Mario Tenerani
FirenzeViolaDal parare l'imparabile ad errori clamorosi: la crisi travolge De Gea che "toglie" 8 punti alla Fiorentina
Tommaso LoretoCon il Verona i viola si giocano anche la credibilità. Vanoli resta sul 3-5-2 e attende il mercato, tra esterni e difensori è a centrocampo che serve lavorare bene
Alberto PolverosiFiorentina, tre motivi per non illudersi che la vittoria sulla Dinamo sia una rinascita. Può essere un "ritrovamento" di se stessa, ma se è davvero così lo può dire solo il Verona. Attenzione ad Al-Musrati, una specie di Felipe Melo
