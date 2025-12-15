Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere Fiorentino: "Lasciate ogni speranza..."

La Nazione: "Fiorentina catastrofica: ultima e sempre più sola"

Corriere dello Sport-Stadio: "La Viola affonda: in ritiro a oltranza"

La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina inferno da B: può saltare anche Vanoli"

Tuttosport: "Sprofondo viola: ritiro a oltranza"

la Repubblica (Firenze): "Dramma Fiorentina sconfitta anche dal Verona: incerto il futuro di Vanoli"