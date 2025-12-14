Verso Fiorentina-Verona: come e dove seguire lo scontro diretto del Franchi

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom
Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

È il giorno di Fiorentina-Verona, scontro diretto delicatissimo per la zona retrocessione in programma al Franchi questo pomeriggio, calcio d'inizio ore 15. La gara verrà trasmessa in diretta televisiva solo su Dazn, ma potrete seguirla come sempre su Radio FirenzeViola con ampio pre e post partita, con tanto di radiocronaca direttamente dall'impianto di Campo di Marte. Inoltre, come al solito, su FirenzeViola.it troverete la diretta testuale con annesse notizie e voci dal campo.