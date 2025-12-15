Sondaggio Top FV, chi si salva nella sconfitta con l'Hellas Verona per 1-2?

Sondaggio Top FV, chi si salva nella sconfitta con l'Hellas Verona per 1-2?
Oggi alle 10:52Notizie di FV
di Redazione FV

Altra sconfitta per la Fiorentina. La squadra viola si arrende e naufraga anche in casa contro l'Hellas Verona, dove perde per 2-1 nel pieno recupero, al 93esimo. Un'altra prova disastrosa per la formazione di Vanoli, in cui è difficile scorgere un migliore in campo, ma la nostra redazione invita come sempre i suoi lettori a votare nel consueto premio Top FV. Qua sotto il link:

TOP FV, chi salvi nella sconfitta contro l'Hellas Verona?